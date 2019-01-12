В Перми экстренно сел самолет Иркутск – Москва

13:42 | 14.01.2019

Вечером 13 января Boeing-737 компании «Аэрофлот», следовавший из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в пермском аэропорту из-за плохого самочувствия пассажира.



ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что «Боинг» приземлился в «Большом Савино» в 19.40 по московскому времени из-за желудочного кровотечения у одного из пассажиров. Его передали медикам.