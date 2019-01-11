Жители Прикамья могут воспользоваться Единым консультационным центром Роспотребнадзора

14:31 | 13.01.2019

С 2019 года организовано бесперебойное функционирование Единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.



Единый консультационный центр Роспотребнадзора – единый канал, предназначенный для организации обработки поступающих звонков от граждан Российской Федерации, иностранных граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Единый консультационный центр Роспотребнадзора организован в целях консультирования граждан по вопросам санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, а также оперативного регулирования на нештатные ситуации.



Звонки, поступающие в Единый консультационный центр Роспотребнадзора с мобильного или городского телефона, зарегистрированного в Российской Федерации и находящегося на территории страны, являются бесплатными. Звонки, поступающие с номеров, зарегистрированных в других государствах, оплачиваются в соответствии с тарифами на международные вызовы.



При обращении в Единый консультационный центр Роспотребнадзора гражданин, оставаясь на линии, выражает свое согласие на обработку персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Гражданин в любой момент может отозвать свое согласие на обработку персональных данных.