Два прикамца угнали две машины и украли аккумулятор, чтобы добраться домой

14:26 | 13.01.2019

В Верещагино закончено расследование уголовного дела в отношении двух братьев 1995 и 1996 годов рождения, совершивших за одну ночь четыре преступления, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



Молодые люди из Сивинского района в июле прошлого года приехали в Верещагино. Ночью один из братьев предложил другому угнать машину, чтобы добраться до дома. Рядом с частным домом по улице Павлова злоумышленники заметили припаркованный ВАЗ-2107 с открытыми дверями. Они попытались завести автомобиль, но не вышло. Поняв, что дело в севшем аккумуляторе, братья похитили его из другой машины. Но и с краденым аккумулятором «семерка» далеко не уехала. Разрядив и его, братья решили похитить еще один аккумулятор. Когда они пытались открыть капот ВАЗ-21114 у многоэтажного дома по ул. Карла Маркса, их заметил житель дома и стал кричать. Злоумышленникам пришлось ретироваться.



Затем братья предприняли попытку угона на ул. Советской. Проникли в машину и отключили сигнализацию, а когда стали заводить машину накатом, то не справились с управлением и наехали на припаркованный «Хендай Солярис». После этого молодые люди скрылись с места.



Сейчас уголовное дело по всем четырем преступным фактам направлено в суд.