Пермь: новости дня
18:06 | 11.01.2019
Объявлен открытый отбор на должность руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края
Центр поддержки экспорта Пермского края (далее – Центр) – дочерняя структура минпромторга Пермского края, созданная на базе Фонда «Региональный центр инжиниринга» при поддержке Минэкономразвития России. Цель деятельности Центра – вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, содействие выходу малого и среднего бизнеса на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.
Функции руководителя Центра – руководство коллективом Центра, организация оказания услуг малому и среднему бизнесу, мероприятий в сфере внешнеэкономической деятельности Пермского края, в том числе участие в мероприятиях, бизнес-миссиях на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, организация взаимодействия Центра с Минэкономразвития России, Российским экспортным центром и другими партнерами.
Отбор руководителя Центра производит комиссия из представителей минпромторга Пермского края, минэкономразвития Пермского края, Фонда «Региональный центр инжиниринга».
По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по тел. (342) 201 21 09 или по электронной почте office@rce-perm.ru.
Требования к участникам конкурса:
- граждане РФ;
- наличие высшего образования;
- опыт практической деятельности на руководящих должностях не менее одного года;
- опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической деятельности не менее трех лет; под внешнеэкономической деятельностью понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ от 18.07.1999;
- навыки свободного владения английским языком.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Фонд нарочно или по почте на адрес Фонда копии указанных документов:
- заявление на имя директора Фонда по форме в приложении 1;
- анкету по форме в приложении 2;
- фотографию (формат 4/6);
- паспорт гражданина РФ;
- копии дипломов о высшем образовании или профессиональной переподготовке с приложениями к ним и (или) копии сертификатов, выданных участнику конкурса и подтверждающих наличие высшего образования и (или) навыки свободного владения английским языком. Подтверждением навыка свободного владения английским языком признается копия диплома о высшем образовании с приложением к нему или копия диплома о профессиональной переподготовке, в которых объем изучения английского языка составляет не менее 9 зачетных единиц или 340 академических часов, при этом выставлена оценка «хорошо» или «отлично», и (или) копия сертификата IELTS со средним баллом не менее 5,0;
- выписка из трудовой книжки участника конкурса, подтверждающая опыт практической работы на руководящих должностях не менее одного года и опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической деятельности не менее трех лет.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1. Прием заявок: с 09:00 местного времени 10 января 2019 года по 17:00 местного времени 24 января 2019 года.
Место подачи заявок: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69.
Подведение итогов первого этапа конкурса: с 25 января 2019 года по 28 января 2019 года.
2. Оценка профессиональных, личностных, управленческих компетенций участников конкурса конкурсной комиссией (рассмотрение документов, индивидуальное собеседование).
Второй этап конкурса проводится с 29 января 2019 года по 05 февраля 2019 года. Фонд уведомляет участников конкурса, прошедших первый этап, о дате, месте, времени и условиях проведения второго этапа.
Решение об отборе победителя принимается большинством голосов конкурсной комиссии с учетом набранных участниками конкурса баллов по установленным критериям и результатов индивидуального собеседования.
© «Вечерние Ведомости»
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