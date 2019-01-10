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Пермь: новости дня


 

18:06 | 11.01.2019

Объявлен открытый отбор на должность руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края

Фонд «Региональный центр инжиниринга» объявил открытый отбор на должность руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края.

Центр поддержки экспорта Пермского края (далее – Центр) – дочерняя структура минпромторга Пермского края, созданная на базе Фонда «Региональный центр инжиниринга» при поддержке Минэкономразвития России. Цель деятельности Центра – вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, содействие выходу малого и среднего бизнеса на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.

Функции руководителя Центра – руководство коллективом Центра, организация оказания услуг малому и среднему бизнесу, мероприятий в сфере внешнеэкономической деятельности Пермского края, в том числе участие в мероприятиях, бизнес-миссиях на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, организация взаимодействия Центра с Минэкономразвития России, Российским экспортным центром и другими партнерами.

Отбор руководителя Центра производит комиссия из представителей минпромторга Пермского края, минэкономразвития Пермского края, Фонда «Региональный центр инжиниринга».

По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по тел. (342) 201 21 09 или по электронной почте office@rce-perm.ru.

Требования к участникам конкурса:

- граждане РФ;

- наличие высшего образования;

- опыт практической деятельности на руководящих должностях не менее одного года;

- опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической деятельности не менее трех лет; под внешнеэкономической деятельностью понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ от 18.07.1999;

- навыки свободного владения английским языком.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Фонд нарочно или по почте на адрес Фонда копии указанных документов:

- заявление на имя директора Фонда по форме в приложении 1;

- анкету по форме в приложении 2;

- фотографию (формат 4/6);

- паспорт гражданина РФ;

- копии дипломов о высшем образовании или профессиональной переподготовке с приложениями к ним и (или) копии сертификатов, выданных участнику конкурса и подтверждающих наличие высшего образования и (или) навыки свободного владения английским языком. Подтверждением навыка свободного владения английским языком признается копия диплома о высшем образовании с приложением к нему или копия диплома о профессиональной переподготовке, в которых объем изучения английского языка составляет не менее 9 зачетных единиц или 340 академических часов, при этом выставлена оценка «хорошо» или «отлично», и (или) копия сертификата IELTS со средним баллом не менее 5,0;

- выписка из трудовой книжки участника конкурса, подтверждающая опыт практической работы на руководящих должностях не менее одного года и опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической деятельности не менее трех лет.

Конкурс проводится в 2 этапа:

1. Прием заявок: с 09:00 местного времени 10 января 2019 года по 17:00 местного времени 24 января 2019 года.

Место подачи заявок: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69.

Подведение итогов первого этапа конкурса: с 25 января 2019 года по 28 января 2019 года.

2. Оценка профессиональных, личностных, управленческих компетенций участников конкурса конкурсной комиссией (рассмотрение документов, индивидуальное собеседование).

Второй этап конкурса проводится с 29 января 2019 года по 05 февраля 2019 года. Фонд уведомляет участников конкурса, прошедших первый этап, о дате, месте, времени и условиях проведения второго этапа.

Решение об отборе победителя принимается большинством голосов конкурсной комиссии с учетом набранных участниками конкурса баллов по установленным критериям и результатов индивидуального собеседования.

© «Вечерние Ведомости»

 


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