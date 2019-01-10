Объявлен открытый отбор на должность руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края

18:06 | 11.01.2019

Фонд «Региональный центр инжиниринга» объявил открытый отбор на должность руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края.



Центр поддержки экспорта Пермского края (далее – Центр) – дочерняя структура минпромторга Пермского края, созданная на базе Фонда «Региональный центр инжиниринга» при поддержке Минэкономразвития России. Цель деятельности Центра – вовлечение малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, содействие выходу малого и среднего бизнеса на иностранные рынки товаров, услуг и технологий.



Функции руководителя Центра – руководство коллективом Центра, организация оказания услуг малому и среднему бизнесу, мероприятий в сфере внешнеэкономической деятельности Пермского края, в том числе участие в мероприятиях, бизнес-миссиях на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, организация взаимодействия Центра с Минэкономразвития России, Российским экспортным центром и другими партнерами.



Отбор руководителя Центра производит комиссия из представителей минпромторга Пермского края, минэкономразвития Пермского края, Фонда «Региональный центр инжиниринга».



По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться по тел. (342) 201 21 09 или по электронной почте office@rce-perm.ru.



Требования к участникам конкурса:



- граждане РФ;



- наличие высшего образования;



- опыт практической деятельности на руководящих должностях не менее одного года;



- опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической деятельности не менее трех лет; под внешнеэкономической деятельностью понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) в соответствии с Федеральным законом № 183-ФЗ от 18.07.1999;



- навыки свободного владения английским языком.



Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Фонд нарочно или по почте на адрес Фонда копии указанных документов:



- заявление на имя директора Фонда по форме в приложении 1;



- анкету по форме в приложении 2;



- фотографию (формат 4/6);



- паспорт гражданина РФ;



- копии дипломов о высшем образовании или профессиональной переподготовке с приложениями к ним и (или) копии сертификатов, выданных участнику конкурса и подтверждающих наличие высшего образования и (или) навыки свободного владения английским языком. Подтверждением навыка свободного владения английским языком признается копия диплома о высшем образовании с приложением к нему или копия диплома о профессиональной переподготовке, в которых объем изучения английского языка составляет не менее 9 зачетных единиц или 340 академических часов, при этом выставлена оценка «хорошо» или «отлично», и (или) копия сертификата IELTS со средним баллом не менее 5,0;



- выписка из трудовой книжки участника конкурса, подтверждающая опыт практической работы на руководящих должностях не менее одного года и опыт практической работы в Пермском крае в сфере внешнеэкономической деятельности не менее трех лет.



Конкурс проводится в 2 этапа:



1. Прием заявок: с 09:00 местного времени 10 января 2019 года по 17:00 местного времени 24 января 2019 года.



Место подачи заявок: г. Пермь, ул. Н. Островского, д. 69.



Подведение итогов первого этапа конкурса: с 25 января 2019 года по 28 января 2019 года.



2. Оценка профессиональных, личностных, управленческих компетенций участников конкурса конкурсной комиссией (рассмотрение документов, индивидуальное собеседование).



Второй этап конкурса проводится с 29 января 2019 года по 05 февраля 2019 года. Фонд уведомляет участников конкурса, прошедших первый этап, о дате, месте, времени и условиях проведения второго этапа.



Решение об отборе победителя принимается большинством голосов конкурсной комиссии с учетом набранных участниками конкурса баллов по установленным критериям и результатов индивидуального собеседования.