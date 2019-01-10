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17:03 | 11.01.2019
В Прикамье предусмотрены механизмы бесплатной корректировки расчета кадастровой стоимости недвижимости
Как поясняет министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров, правообладатели могут внести корректировки в расчет кадастровой стоимости объектов торговой и офисной недвижимости. Для этого достаточно обратиться в ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» (ЦТИ ПК).
При обращении в ведомство возможны два варианта действий. Первый – получение разъяснений об определении кадастровой стоимости объекта. По итогам рассмотрения обращения может быть принято решение об исправлении выявленных некорректных сведений. При этом важно, что кадастровая стоимость может быть только понижена – повышения кадастровой стоимости произойти после уточнения информации не может.
Второй вариант, когда собственник сам обнаружил ошибку, он вправе самостоятельно обратиться в ведомство с заявлением об исправлении сведений, использованных на этапе определения кадастровой стоимости. Вся эта процедура бесплатна для собственника объекта. Максимальный срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней, в течение этого времени заявитель уже получит ответ, а при корректировке кадастровой стоимости сведения уже будут внесены в ЕГРН.
«Новый расчет кадастровой стоимости объектов капитального строительства действует с 1 января 2019 года. Но это не мешает заинтересованным лицам обратиться в ЦТИ со своими предложениями или замечаниями по корректировке стоимости объекта. Это делается бесплатно, - отметил Николай Гончаров. – Это и есть докомиссийный, досудебный порядок решения вопроса. Не обязательно сразу обращаться в комиссию или в суд, можно обратиться в данное учреждение».
Уже подготовлен и опубликован Перечень недвижимого имущества, в отношении которого в 2019 году налоговая база будет определяться на основании кадастровой стоимости. В список вошло около 6,8 тыс. объектов. На сайте минимущества работает электронный сервис mizo.permkrai.ru/nalogkadastr, с помощью которого можно найти объекты недвижимости, включенные в Перечень, по карте, адресу или кадастровому номеру.
Напомним, специалистами ГБУ «ЦТИ ПК» в 2018 году проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства. Обоснованное повышение затронуло часть коммерческой недвижимости. К примеру, кадастровая стоимость объектов торговли стала выше на 6,5%, объектов офисного назначения – выросла на 16% по сравнению с 2012 годом. Это связано с тем, что ряд крупных торговых и офисных центров были введены в эксплуатацию позднее 2012 года и в предыдущий тур оценки не попали. После ввода в эксплуатацию кадастровая стоимость таких объектов формировалась по среднеудельному расчету и часто не соответствовала категории недвижимости. Все подобные объекты учтены в новом расчете.
Кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для исчисления имущественного налога, земельного налога, расчета арендной платы, объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выкупной цены, государственной пошлины при вступлении в наследство и т. д.
© «Вечерние Ведомости»
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