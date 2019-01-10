Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

17:03 | 11.01.2019

В Прикамье предусмотрены механизмы бесплатной корректировки расчета кадастровой стоимости недвижимости

В министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края подвели итоги проведения кадастровой оценки недвижимого имущества в 2018 году. Предыдущая оценка стоимости объектов недвижимости производилась в регионе в 2012 году.

Как поясняет министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров, правообладатели могут внести корректировки в расчет кадастровой стоимости объектов торговой и офисной недвижимости. Для этого достаточно обратиться в ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края» (ЦТИ ПК).

При обращении в ведомство возможны два варианта действий. Первый – получение разъяснений об определении кадастровой стоимости объекта. По итогам рассмотрения обращения может быть принято решение об исправлении выявленных некорректных сведений. При этом важно, что кадастровая стоимость может быть только понижена – повышения кадастровой стоимости произойти после уточнения информации не может.

Второй вариант, когда собственник сам обнаружил ошибку, он вправе самостоятельно обратиться в ведомство с заявлением об исправлении сведений, использованных на этапе определения кадастровой стоимости. Вся эта процедура бесплатна для собственника объекта. Максимальный срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней, в течение этого времени заявитель уже получит ответ, а при корректировке кадастровой стоимости сведения уже будут внесены в ЕГРН.

«Новый расчет кадастровой стоимости объектов капитального строительства действует с 1 января 2019 года. Но это не мешает заинтересованным лицам обратиться в ЦТИ со своими предложениями или замечаниями по корректировке стоимости объекта. Это делается бесплатно, - отметил Николай Гончаров. – Это и есть докомиссийный, досудебный порядок решения вопроса. Не обязательно сразу обращаться в комиссию или в суд, можно обратиться в данное учреждение».

Уже подготовлен и опубликован Перечень недвижимого имущества, в отношении которого в 2019 году налоговая база будет определяться на основании кадастровой стоимости. В список вошло около 6,8 тыс. объектов. На сайте минимущества работает электронный сервис mizo.permkrai.ru/nalogkadastr, с помощью которого можно найти объекты недвижимости, включенные в Перечень, по карте, адресу или кадастровому номеру.

Напомним, специалистами ГБУ «ЦТИ ПК» в 2018 году проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства. Обоснованное повышение затронуло часть коммерческой недвижимости. К примеру, кадастровая стоимость объектов торговли стала выше на 6,5%, объектов офисного назначения – выросла на 16% по сравнению с 2012 годом. Это связано с тем, что ряд крупных торговых и офисных центров были введены в эксплуатацию позднее 2012 года и в предыдущий тур оценки не попали. После ввода в эксплуатацию кадастровая стоимость таких объектов формировалась по среднеудельному расчету и часто не соответствовала категории недвижимости. Все подобные объекты учтены в новом расчете.

Кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для исчисления имущественного налога, земельного налога, расчета арендной платы, объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выкупной цены, государственной пошлины при вступлении в наследство и т. д.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:29 | 11.01.2019
Свердловский Минфин подвел итоги 2018 года. «Это хороший результат»

17:23 | 11.01.2019
Три новых лесоперерабатывающих производства появятся на Среднем Урале

17:16 | 11.01.2019
В выходные на пермской набережной пройдут заключительные показы инсталляции «Театр новогодний»

17:03 | 11.01.2019
В Прикамье предусмотрены механизмы бесплатной корректировки расчета кадастровой стоимости недвижимости

17:02 | 11.01.2019
Депутаты Белоярки вновь попробуют избрать нового председателя думы

16:29 | 11.01.2019
В Свердловской области растет количество заболевших ОРВИ

16:01 | 11.01.2019
Почти 44 тысячи пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Большое Савино» в новогодние праздники

15:47 | 11.01.2019
«Парма» вышла в «финал четырех» мужского Кубка России по баскетболу

15:44 | 11.01.2019
Глава Екатеринбурга придумал замену «Вечернему Екатеринбургу», создав новое СМИ

15:20 | 11.01.2019
Показатель кризиса: в Свердловской области снизились рождаемость и количество браков, и возросла смертность

15:05 | 11.01.2019
Новые аптеки Живика в Челябинске!

14:50 | 11.01.2019
В Перми открылся новый детский сад

14:45 | 11.01.2019
Двум жителям Екатеринбурга грозит срок за организацию «резиновых квартир»

14:45 | 11.01.2019
Жюри «Золотой маски» посетит сразу два пермских спектакля

14:12 | 11.01.2019
Пермских школьников познакомят с цифровыми профессиями

14:10 | 11.01.2019
В Свердловской области охотничьи инспекторы спасли трех замерзших лебедей-шипунов

13:49 | 11.01.2019
В Новый год в курганском детском саду произошел несчастный случай

13:29 | 11.01.2019
На Урале растет потребление мобильного интернета в новогодние праздники

12:37 | 11.01.2019
Определен перечень дорожного ремонта в Перми на 2019 год

12:32 | 11.01.2019
В Курган прибыл министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев

12:31 | 11.01.2019
Полицейские нашли школьницу из Екатеринбурга, которая ушла из дома

12:23 | 11.01.2019
В выходные в Перми потеплеет

12:06 | 11.01.2019
Свердловское Минприроды требует взыскать с ЕМУП «Водоканал» 47 миллионов рублей

11:51 | 11.01.2019
По поручению ФСБ России Росприроднадзор проверил «Водоканал» Верхней Пышмы. Впереди – судебные разбирательства

11:40 | 11.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 января 2019 года

11:39 | 11.01.2019
В Кургане в тройном ДТП на улице Коли Мяготина погиб водитель

11:14 | 11.01.2019
Проливка и разбор сгоревшего в Первоуральске дома продолжались всю ночь

11:13 | 11.01.2019
Двое братьев из Туринска предстанут перед судом за убийство таксиста

10:57 | 11.01.2019
Районные газеты Южного Урала получили дополнительные финансы

10:51 | 11.01.2019
Власти Екатеринбурга придумали, что делать с «Вечерним Екатеринбургом»

10:38 | 11.01.2019
Курганец потерял вместе со смартфоном 20 тысяч рублей

10:19 | 11.01.2019
За 2018 год свердловские приставы выдворили на родину более 2 100 нелегальных мигрантов

10:02 | 11.01.2019
В Екатеринбурге утром в здании УрФУ на Тургенева произошёл пожар

09:52 | 11.01.2019
Участковый из Екатеринбурга оказался наркоманом

10.01.2019

20:59 | 10.01.2019
В Екатеринбурге владелец сауны получил 1,5 года условно за организацию борделя

20:23 | 10.01.2019
Сергей Карякин сыграл в шахматы с юным уральцем в Екатеринбурге





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 