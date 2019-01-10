Почти 44 тысячи пассажиров воспользовались услугами аэропорта «Большое Савино» в новогодние праздники

16:01 | 11.01.2019

Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги работы в новогодние праздники. С 29 декабря по 8 января аэропорт обслужил почти 44 тысячи пассажиров. Это на 10,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда услугами «Большого Савино» воспользовались около 39 тысяч пассажиров.



В первые дни января в «Большом Савино» было выполнено 192 самолетовылетов. Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 4 января. В этот день аэропорт Перми обслужил более 5 тысяч пассажиров.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос почти на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 38 086 человек.



На международных воздушных линиях количество обслуженных пассажиров составило 5842 человека, прирост в 19,6%.



Тройку самых популярных направлений составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В новогодние праздники пермяки и гости города активно вылетали на зарубежные курорты. Самым популярным международным маршрутом стала столица Грузии - Тбилиси. Анталья и Дубай расположились на второй и третьей строчке рейтинга соответственно.



Также в новогодние каникулы из международного аэропорта «Пермь» можно было улететь на морские курорты Таиланда, Вьетнама и Индии.