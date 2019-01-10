Пермь: новости дня
14:50 | 11.01.2019
В Перми открылся новый детский сад
Строительные работы в здании были начаты весной прошлого года, а уже после новогодних праздников дошкольное учреждение открыло свои двери для малышей.
На торжественной церемонии открытия присутствовали глава Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, депутаты Арсен Болквадзе и Наталья Рослякова.
В отремонтированном здании расположены шесть групп для детей ясельного возраста. Всего же детский сад №261 объединяет три здания дошкольных учреждений, где в общей сложности занимаются порядка 800 ребят младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Каждый корпус оснащен специальным оборудованием: так, в одном из зданий есть бассейн, в ближайшее время планируется его ввод в эксплуатацию, в другом – кабинеты робототехники и сенсорная комната, обновленный корпус станет площадкой реализации современных технологий для развития детей раннего дошкольного возраста. Здесь будут организованы массовые спортивные, досуговые мероприятия, занятия для родителей и другое.
По словам руководителя учреждения Марины Епановой, на базе отремонтированного корпуса детского сада создан центр сенсомоторного развития детей раннего возраста с использованием современных отечественных и зарубежных методик и технологий. Здесь будут апробироваться такие технологии, как авторская методика Воскобовича, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры Никитина и другие. Образовательная программа направлена на реализацию трех модулей – сенсорного, познавательного и творческого развития.
Все пространство детского сада рассчитано на ребят раннего дошкольного возраста. На каждого ребенка здесь будут разрабатываться индивидуальные программы игровой поддержки и организации психолого-педагогического сопровождения.
Напомним, что за последние годы в Перми сделан серьезный объем работ по повышению доступности дошкольного образования. Работа администрации Перми по созданию новых мест в детских садах направлена на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольное учреждение ближе к дому. Только за последние четыре года было создано порядка 10 тысяч новых мест для дошколят. Так, в прошлом году открылся новый детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива, после капитального ремонта были открыты дошкольные учреждения №404 в Мотовилихе и №409 «IT-мир» в Кировском районе. Детский сад по улице Чернышевского, 17в на 120 мест откроет свои двери для ребят уже в первом квартале этого года.
- Радуюсь за родителей и детей, которые будут ходить в этот сад. Сегодня создание ясельных групп – важная тема, так как далеко не все родители готовы полностью использовать отпуск по уходу за ребенком. Мы думаем над тем, каким образом увеличивать количество мест в яслях. С прошлого года работа по созданию мест для детей ясельного возраста возобновилась – они открываются в новых учреждениях и создаются в существующих. Так, впервые за долгое время ясельные группы были открыты в детском саду «Конструктор успеха», «Эрудит», «IT-мир». Работа будет продолжена, - отметил Дмитрий Самойлов.
© «Вечерние Ведомости»
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