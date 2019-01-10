Жюри «Золотой маски» посетит сразу два пермских спектакля

14:45 | 11.01.2019

«Золотая Маска» начинает конкурсные показы спектаклей, номинированных на национальную театральную премию по итогам прошедшего сезона. Одни из первых спектаклей, которые увидят жюри, состоятся не в Москве, а в Перми. Пермский театр оперы и балета покажет главную премьеру прошлого сезона – драматическую ораторию «Жанна на костре», а Театр-Театр представит жюри свою самую яркую премьеру 91-го сезона – мюзикл «Карлик Нос».



Приезд «золотомасочного» жюри на конкурсные показы в регион – событие экстраординарное: традиционно конкурсные показы проходят в Москве, куда приезжают все спектакли-номинанты. Но жюри «Золотой маски» уже второй раз едет в Пермь: напомним, впервые это произошло в 2017 году, когда Пермский театр оперы и балета был номинирован на премию оперой «Травиата» Теодора Курентзиса и Роберта Уилсона, в итоге опера получила сразу три «Золотых маски».



В этом году жюри главной российской премии посетит два пермских театра. Спектакль «Карлик Нос» выдвинут на семь позиций в престижном конкурсе. «Мне всегда хотелось поставить сказку, которая понравилась бы как детям, так и взрослым, и чтобы это был большой бродвейский мюзикл в диснеевском стиле с цирковыми номерами, фокусами и превращениями», – говорит художественный руководитель театра Борис Мильграм. Мюзикл бродвейского масштаба создавался вместе с именитыми авторами – композитором Лорой Квинт и поэтом Николаем Денисовым.



Пермский театр оперы и балета получил по итогам прошедшего сезона рекордное количество номинаций на «Золотую Маску» - 28. Из них восемь принадлежит главной премьере театра, драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре». Спектакль одного из самых значимых и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи поставлен Пермской оперой совместно с несколькими крупными европейскими театрами: Лионской национальной оперой (Франция), театром Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театром Базеля (Швейцария) специально к открытию Дягилевского фестиваля-2018.



Конкурсные показы спектаклей прошедшего сезона, номинированных на «Золотую маску», пройдут в Перми при поддержке министерства культуры Пермского края с 11 по 13 января.

Имена победителей «Золотой маски» станут известны 16 апреля 2019 года. Церемония вручения состоится на Исторической сцене Большого театра.