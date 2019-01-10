Пермских школьников познакомят с цифровыми профессиями

14:12 | 11.01.2019

Как изменятся традиционные профессии с приходом «цифры»? Затронет ли цифровизация гуманитариев? Как новые медиа могут изменить общество? Эксперты Пермского университета организуют около 40 площадок на форуме «Образование и карьера-2019». ПГНИУ единственный среди вузов представлен на выставке единой площадкой – университетским классом.



Как рассказали в университете, гостей выставки ждет питч-сессия от пермских предпринимателей и прогрессивных преподавателей, которые в серии коротких выступлений расскажут о цифровых профессиях в эпоху глобальной информатизации и создадут проект профессионального навигатора на рынке труда на ближайшие два-три года.



«Развитие цифровой экономики – одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой Пермский край. Классический университет как кузница кадров играет важнейшую роль в развитии этой сферы, и именно поэтому мы представляем программу знакомства с университетом, его сотрудниками и преподавателями в виде отдельной площадки, посвященной в том числе и цифровому образованию», – отмечает ректор Пермского университета Игорь Макарихин.



Пермский университет проведет практикум по цифровой экономике для школьников, разговор с родителями на тему «Поколение всеобщей цифровизации. Кто они?», а географы и историки ПГНИУ продемонстрируют, как современные технологии применяются в университете уже сейчас.



Кроме этого, стенд Первого на Урале будет представлен лекторием, в котором школьники, учителя и родители смогут узнать, как с помощью физики «согнуть» свет, как избежать финансовых ловушек, как стать гением в соцсетях и что должен уметь профессиональный разработчик. Гости университетского класса ПГНИУ смогут попробовать свои силы в трех иностранных языках, узнать о достижениях Центра робототехники и получить ответы на вопросы о поступлении, обучении и дальнейших перспективах трудоустройства.



Напомним, что в 2018 году в Пермский университет поступило более 3500 студентов. Больше всего заявлений – 606 – абитуриенты подали на направление «Прикладная математика и информатика». Студенты этого направления изучают искусственный интеллект, технологии разработки приложений для мобильных платформ, web-программирование, математическое моделирование, алгоритмы и компьютерную графику.



Выставка-форум «Образование и карьера» помогает старшеклассникам Прикамья определиться с выбором будущей профессии, а студентам – найти возможности для построения карьеры. Мероприятие пройдет с 17 по 20 января.