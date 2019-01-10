Определен перечень дорожного ремонта в Перми на 2019 год

12:37 | 11.01.2019

В Перми в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 25 дорожных объектов.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, ежегодно проводится диагностика дорожных объектов города. В 2019 году в список объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли дороги, которые больше всего нуждаются в ремонте, а также объекты, за которые проголосовали жители, но они не вошли в перечень ремонтируемых объектов 2018 года.



В этом году федеральное финансирование составит 600 млн рублей. В список вошли 25 объектов в каждом районе города, общей площадью 302,6 тысячи кв. метров. Самыми крупными объектами станут улица Луначарского от улицы Крисанова до улицы Клименко, улица Малкова от шоссе Космонавтов до улицы Энгельса, улица Адмирала Ушакова от улицы Калинина до улицы 5-й Каховской, улица Гайвинская от улицы Вильямса до дома №90 по улице Гайвинской.



Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич поручил районным учреждениям благоустройства до конца января провести конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций, которые будут ремонтировать дорожные объекты в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Напомним, в 2018 году в Перми благодаря федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Перми отремонтировано 23 дорожных объекта, общая площадь ремонта составила более 506 тысяч кв. метров. Самые крупные объекты – улицы Архитектора Свиязева, Космонавта Леонова, Екатерининская, Петропавловская, Южная дамба.



На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. Благодаря этому в Перми за последние три года аварийность на дорогах снизилась в два раза. За 2016-2019 годы в городе отремонтировано три млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки – это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе, продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, реконструирована улица Героев Хасана на пересечении с Транссибом, стартовала масштабная реконструкция улицы Революции.