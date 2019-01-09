Пермяки могут принять участие в фотоконкурсе «Лучшее место зимы»

17:45 | 10.01.2019

К участию приглашаются жители и гости Пермского края, независимо от возраста, пола, места проживания, рода деятельности.



Конкурс проходит по нескольким номинациям: «Лучшее новогоднее селфи» (фото автора/ авторов на фоне какой-либо достопримечательности, события); «Лучший новогодний пейзаж» (фото участника/ участников конкурса на фоне природного, городского, сельского, индустриального пространства); «Лучшее новогоднее оформление» (фото городских или сельских общественных пространств, оформленных в стилистике Нового года-2019).



Творческое состязание уже стартовало и проходит в несколько этапов – с 28 декабря по 31 января и с 1 по 28 февраля. В рамках первого этапа жители и гости Пермского края путешествуют по региону, посещают места, вызывающие у них интерес, и фотографируются на фоне этих мест с фиксацией в кадре соответствующего маркера. Это может быть табличка или лист бумаги с хэштегом #лучшееместозимы.



Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку в группе «Лучшее место зимы» в социальной сети «Вконтакте» (vk.com/fotokonkurs2019) и разместить фотографии в альбомах в соответствии с номинациями. В каждой номинации от одного участника принимается одна работа. В случае участия в нескольких номинациях подаются отдельные заявки.



В ходе второго этапа конкурсное жюри рассмотрит представленные работы и определит победителей с учетом количества полученных отметок «Мне нравится» под фотографиями. Там же будет размещена информация о дате и месте проведения церемонии награждения.



На конкурс принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций конкурса, сделанные исключительно на территории Пермского края во время путешествий с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.



Организатором конкурса выступает агентство по туризму и молодежной политике Пермского края.