За новогодние праздники с региональных дорог Прикамья вывезено 2140 тонн снега

16:42 | 10.01.2019

Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения осуществлялось в период новогодних праздников в круглосуточном режиме. Итоги содержания дорог подвели в правительстве и ГИБДД региона.



Ежедневно в уборке дорог от снега участвовало более 120 дорожных рабочих, было задействовано более 150 (до 236 в пиковые снегопады) единиц техники. Вывезено 2140 тонн снега, для обработки проезжей части использовано 10157 тонн песко-соляной смеси и песка.



Проблемные участки были выявлены на 5 км и 27 км автомобильной дороги «Полазна - Чусовой», а также 42 км и 43 км автодороги «Пермь - Березники». Кроме того, на спусках и подъемах указанных дорог и автодороги «Кунгур - Соликамск». Обслуживанием этих дорог занимается подрядная организация – ООО «Химспецстрой».



Наименьшее количество недостатков выявлено на автодорогах Большая Соснова - Частые, Оханск - Большая Соснова, Нытва – Григорьевское - Ильинский, обслуживаемых ООО «Стройстандарт» и на дорогах: Оса - Чернушка, Чернушка - Тюш, Голдыри – Орда - Октябрьский, которые обслуживает ООО «Дорожник».



Управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края в период новогодних праздников было организовано круглосуточное дежурство 2 экипажей с объездом наиболее проблемных участков. Также организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников подрядных организаций, ответственных за содержание автомобильных дорог регионального значения. В случае выявления недостатков дефекты устранялись подрядными организациями в нормативные сроки.



Обмен информации с участниками дорожного движения о состоянии дорожной сети и недостатках содержания возложен на диспетчерский центр КГБУ «УАДиТ» Пермского края. Связаться с центром можно в круглосуточном режиме по телефонам: (342) 235-70-70, (342) 235-70-71.



Как сообщают в ГИБДД, с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на региональных автодорогах было зарегистрировано 7 ДТП (1 погибший, 20 пострадавших). Для сравнения, в 2017 году в аналогичный период произошло 23 ДТП (12 погибших, 46 пострадавших).