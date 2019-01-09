Первая в этом году тройня зарегистрирована в Перми в новогодние каникулы

16:11 | 10.01.2019

Родители получили документы на детей в Индустриальном отделе управления ЗАГС администрации Перми. Всего в начале января пермяки зарегистрировали 9 рождений детей и один брак.



В новогодние каникулы отделы ЗАГС работали два дня. Так, 3 января дежурили Индустриальный, Ленинский и Орджоникидзевский отделы, 6 января – Свердловский и Мотовилихинский отделы.



В четверг, 3 января, ставший первым рабочим днем для отделов ЗАГС, в Индустриальном отделе ЗАГС зарегистрировано 6 рождений детей. Среди них – тройняшки Арина, Алена и Арсений. Они появились на свет в конце декабря. У малышей есть 10-летняя сестра Валерия. И мама, и дети чувствуют себя хорошо и скоро должны приехать домой.



Также первые документы – свидетельства о рождении – в Индустриальном отделе ЗАГС 3 января получили родители двоих мальчиков и девочки, им дали имена Артем, Дмитрий и Виктория.



В воскресенье, 6 января, в Свердловском отделе ЗАГС зарегистрировали рождение троих детей – Михаила, Кирилла и Максима. А в Мотовилихинском отделе ЗАГС был зарегистрирован один брак.