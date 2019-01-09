Пермский проект «Золотой резерв» вошел в список финалистов лучших социально-экономических практик России

16:05 | 10.01.2019

Подведение итогов и награждение победителей состоится в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи в рамках сессии «Лучшие практики социально-экономического развития».



По итогам второго этапа предварительного голосования из 724 практик, заявленных 77 субъектами Российской Федерации, экспертное жюри выбрало по 15 претендентов в каждой номинации для участия в финальном отборе. В итоге перечень финалистов вошли 27 практик, максимально соответствующих критериям конкурса и набравших наибольшее среднее количество голосов в каждой из восьми номинаций. Так, проект администрации Перми «Золотой резерв» вошел в тройку лидеров в номинации «Развитие человеческого капитала», за победу в этой номинации также борются детская инженерная школа из Новгородской области и проект «Растим профессионалов», Тульская область.



Напомним, «Золотой резерв» – приоритетный проект городских властей. Его цель – создать условия для осознанного выбора лучшей профессиональной траектории талантливых школьников. Основными механизмами реализации проекта являются социальное партнерство и электронное портфолио школьника portfolioperm.ru. Это автоматизированная информационно-аналитическая система, позволяющая фиксировать и накапливать достижения учеников, формировать рейтинг достижений, оценивать усилия и прогресс ребят в различных областях за определенный период обучения. Сегодня около 50 тысяч пермских школьников имеют заполненное портфолио, половина из них заявились в рейтинг.



Для лидеров рейтинга открываются новые возможности. Они становятся участниками городских мероприятий проекта, где проходят встречи с социальными партнерами, ведущими предприятиями и вузами города. Так, в течение учебного года проводятся мастер-сессии с высшими учебными заведениями, интеллектуальные игры с партнерами, ярмарки достижений проекта. Сегодня партнерами являются 50 предприятий, среди них ОАО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», ОАО НПО «Искра», ОАО «Протон-ПМ», ОАО «ПНППК», группа предприятий «ПЦБК» и другие. За два года существования проекта было заключено 112 соглашений. Таким образом, находясь еще в школе, ребята могут не просто посетить экскурсию на производстве, а совместно с наставником – специалистом предприятия – создать собственный проект и впоследствии сделать осознанный профессиональный выбор.



Финалом ежегодного цикла мероприятий проекта «Золотой резерв» является премия главы Перми Дмитрия Самойлова. Она призвана стимулировать интеллектуальную, творческую и социальную активность школьников. В сентябре прошлого года на торжественной церемонии премию получили 100 самых талантливых школьников города, занявших лидирующие позиции в общегородском рейтинге электронного портфолио по пяти номинациям. Обладателями премии «Золотой резерв» в размере 25 тысяч рублей стали ученики 8-11 классов из 40 школ города. Все эти ребята добились серьезных успехов – стали лауреатами и призерами российских, региональных и муниципальных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, конференций, проявили себя в общественной работе, показали высокие результаты учебного труда и отразили результаты своих достижений и информацию о профессиональных предпочтениях в электронном портфолио школьника.



- Проект «Золотой резерв» позволяет выявить талантливых школьников и предоставить им возможность конкурировать на равных условиях в городском пространстве. Сейчас разрабатывается еще одна проектная линия, нацеленная на сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования, будет увеличиваться и количество партнеров проекта, - подчеркнула Людмила Серикова, начальник департамента образования администрации города Перми.



Отметим, что в число претендентов на победу во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития вошли заявки из Белгородской, Липецкой, Московской, Новгородской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, республик Бурятия, Башкортостан и Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Пермского и Хабаровского краев, а также Москвы и Санкт-Петербурга.