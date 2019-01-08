В Перми открыт второй офис МФЦ на базе агентства недвижимости

14:07 | 10.01.2019

Новое отделение «Мои документы» создано на площадке АН «Перспектива» по адресу: ул. Ленина, 92. В настоящее время здесь работают два «окна», которые позволяют обслуживать до 60 заявителей ежедневно.



Появление дополнительного офиса способствует повышению доступности государственных и муниципальных услуг для жителей краевой столицы.



- Это уже пятый МФЦ, созданный благодаря государственно-частному партнерству в Перми. Подобные офисы более 3 лет функционируют на площадках «Банка Москвы» и «Сбербанка». В конце 2017 года одно «окно» появилось в отделении банка «Урал ФД» по адресу: ул. Ленина, 64. Еще восемь рабочих мест в 2018 году были созданы на площадке банка «УралСиб» на ул. Пермской, 43, - рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



АН «Перспектива» стало второй риэлторской компанией, на базе которой в Перми начали оказывать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Ранее подразделение многофункционального центра появилось в городском центре недвижимости «Альфа» по адресу: ул. Попова, 23.



Помимо имущественных вопросов, в новом офисе «Мои документы» пермяки имеют возможность подать заявления на предоставление более чем 900 государственных и муниципальных услуг. Обратиться в МФЦ на ул. Ленина, 92 можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 часов.



Напомним, Пермский край в числе первых регионов России подключился к проекту по организации деятельности многофункциональных центров на площадках кредитно-финансовых и иных коммерческих организаций. По словам руководителя краевого МФЦ Леонида Громова, такое сотрудничество позволяет ведомству создавать дополнительные «окна» приема/выдачи документов в местах с высокой проходимостью и хорошей транспортной развязкой, а также снижать нагрузку на основные городские филиалы. В этом году работа по созданию новых офисов МФЦ будет продолжена.