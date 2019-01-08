«Горьковка» приглашает пермяков на рождественский концерт

14:02 | 10.01.2019

12 января в 15:00 библиотека Горького приглашает на концерт «Рождественская сказка».



Прозвучат произведения русских и итальянских композиторов С. Рахманинова, П. Чайковского, Н. Паганини, Л. Денца, Е. Ди Капуа для домры, вокала, гитары. В программе также классическая музыка XVIII–XIX вв. Р. Калаче, А. Вивальди, К. Сесере для мандолины, обработки народных мелодий для домры и балалайки.



В гостях у «Горьковки» - лауреаты всероссийских и международных конкурсов профессор кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования ПГИК Татьяна Ненашева (домра, мандолина), преподаватели детской музыкальной школы № 6 Ольга Кошелева (домра, мандолина) и Анна Сединина (фортепиано). Выступят и студенты кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования ПГИК, учащиеся детской музыкальной школы № 6 и детской школы искусств Кондратово. Любителей музыки ждут в конференц-зале (3 этаж, левое крыло), 6+.



13 января с 12:00 до 15:00 в «Горьковке» пройдет очередная встреча клуба «Библиотерапия». Арт-терапевты утверждают, что хорошая поэзия оказывает лечебный эффект и помогает разобраться в себе. Организаторы клуба предлагают убедиться в этом лично. В этот раз будут читать и обсуждать стихи Николая Добронравова. Библиотерапия пройдет в малом зале (3 этаж, правое крыло), 12+.



До конца января в холле первого этажа «Горьковки» работает выставка «Причуды моей памяти» к столетию Даниила Гранина. На ней представлены книги писателя, материалы о его жизни и творчестве, есть пластинка с голосом Гранина.



Перу Даниила Гранина принадлежат романы «Картина», «Иду на грозу», «Искатели», повести и рассказы «Место для памятника», «Неизвестный человек». По его произведениям снято множество фильмов.



Президент России подписал указ о праздновании в наступившем году юбилея писателя. «В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Александровичу Гранину. Он когда-то сказал очень точные слова, что культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе», – отметил Владимир Путин. 12+.