Пермский край сохранил позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью

12:58 | 10.01.2019

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социально-политической устойчивости регионов России по итогам декабря 2018 года: fpp.spb.ru/fpp-rating-2018-12. С результатом 7,0 балла Пермский край сохранил свою позицию в группе регионов с высокой устойчивостью, в которую он вошел по итогам ноября 2018 года.



Позитивная динамика Прикамья в рейтинге социально-политической устойчивости наблюдается с марта 2017 года. Тогда Пермский край находился в группе регионов со слабой социально-политической устойчивостью с 4,7 балла.



Сейчас в группу с высокой социально-политической устойчивостью входят 15 регионов России, в том числе Татарстан, Москва, Тульская область. Лидером группы является Ненецкий автономный округ.



Среди позитивных событий октября в Прикамье аналитики отметили подписание специального инвестиционного контракта между правительством Пермского края и ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», подписание соглашения о сотрудничестве краевого правительства и госкорпорации «Роскосмос» до 2025 года. Кроме того, позитивную повестку составили открытие в Чусовом швейной фабрики «Перспектива» и одобрение Фондом развития промышленности займа в 116,2 млн рублей для резидента ТОСЭР «Чусовой» ООО «Фабио-Рус». В рамках этого проекта будет создано первое в России производство пневмоподушек для подвесок грузовых автомобилей, прицепов, автобусов и троллейбусов



Фонд «Петербургская политика» — ведущий российский центр, специализирующийся в сфере политического консалтинга и социологических исследований. Рейтинг фонда «Петербургская политика» ежемесячно публикуется с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах Российской Федерации. Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 5 категорий по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.