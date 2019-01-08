Пермячка номинирована на премию «Золотой орел» за фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни»

12:48 | 10.01.2019

25 января состоится вручение премии «Золотой орел». Среди номинантов - работа пермского режиссера Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни» (0+).



Экспертный совет «Золотого орла» рассмотрел 51 игровой, 25 короткометражных и 46 неигровых фильмов. Фильм пермячки был признан одним из лучших среди неигровых фильмов. В шорт-лист премии также попали неигровые фильмы «Довженко. Жизнь в цвету» (12+) Екатерины Тютиной и «Параджанов. Тарковский. Антипенко» (12+) Андрея Осипова.



В игровом кино больше всего номинаций получил фильм «Лед» (12+) дебютанта Олега Трофима — у картины 10 номинаций. На втором месте «Движение вверх» (6+), фильм получил девять премий, «История одного назначения» (12+) — семь. Также девять номинаций имеют фильмы «Гоголь. Вий» (16+) и «Гоголь. Страшная месть» (16+).



Торжественная церемония вручения премии пройдет 25 января.



«Медведи Камчатки. Начало жизни» — это история двух медведиц и их детенышей — Самапятой с четырьмя малышами и Теслы с двумя медвежатами в заповеднике.



Фильм показали зрителям в начале октября 2018 года, он сразу стал популярным. Уже спустя месяц он получил премии Русского географического общества и был отмечен президентом России Владимиром Путиным.



Премию «Золотой орел» вручают за достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.