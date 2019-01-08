Пермь: новости дня
12:41 | 10.01.2019
Пермский край занял второе место в Дельфийском рейтинге
Напомним, в прошлом году делегация Пермского края состояла из 77 человек (62 участника и 15 сопровождающих), 46 участников стали призерами или обладателями специальных дипломов Дельфийских игр. В общую «копилку» представители Прикамья принесли 8 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых медалей и 6 специальных дипломов.
Информация о номинациях, по которым можно подать заявку на участие, перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте краевого центра художественного развития «Росток» rostok-perm.ru/news/4701.
Как поясняют организаторы, Дельфийский рейтинг составлен на основе результатов официального командного первенства молодежных Дельфийских игр России 2018 года и участия представителей региона в составе национальной Дельфийской сборной России на Тринадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ.
Кроме того, учитывается принятие на территории региона национальных или международных Дельфийских игр; регулярность и уровень проведения Малых Дельфийских игр и отборочных туров; участие представителей региона в составе национальной Дельфийской сборной России на международных Дельфийских соревнованиях; количественные и качественные составы делегаций на молодежных Дельфийских играх России; достижения лауреатов Дельфийских игр разных лет, представлявших регион, в различных сферах творческой и административной деятельности; вклад в популяризацию Дельфийских игр, а также рейтинговый коэффициент прошлых лет.
Отметим, уже открыт прием заявок на XVIII Дельфийские игры. Они пройдут с 19 по 24 апреля 2019 года в Ростовской области (г. Ростов-на-Дону). Рассмотрение заявок на участие пройдет с 1 по 26 февраля.
Дельфийские игры — это яркий, масштабный, значимый общероссийский проект в сфере культуры, искусства и образования, ежегодно проводимый в нашей стране. Главная задача проекта — выявление и продвижение молодых талантов. Каждый год в Играх принимают участие порядка 2000 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций более чем из 70 субъектов Российской Федерации и всех федеральных округов. В отборочных турах — Малых Дельфийских играх и региональных конкурсах в общей сложности соревнуется около одного миллиона человек. Программа основных Игр состоит из 30 номинаций конкурсов по разным видам искусства с подведением итогов командного первенства среди делегаций субъектов.
© «Вечерние Ведомости»
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