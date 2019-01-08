На Чусовском мосту завершено обустройство проезда над деформационным швом

12:31 | 10.01.2019

На Чусовском мосту завершено обустройство плавного проезда через перекрывающие металлические листы над деформационным швом. Это позволит транспорту проезжать быстрее и не формировать дорожные пробки.



Работы по устройству переходных участков сопряжения велись с 5 по 9 января в ночной период. Эти меры позволили избежать затруднения в движении транспорта в дневное время. Незначительное увеличение сроков работ было связано с погодными условиями.



Напомним, в конце декабря 2018 года на мосту был обнаружен дефект деформационного шва на 14 опоре. Для продолжения эксплуатации мостового перехода над швом оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист толщиной 50 мм. Это позволило избежать частичного перекрытия моста и сохранить движение транспорта в северном направлении.



Весь объем ремонтных мероприятий планируется провести до конца мая 2019 года, так как в зимний период из-за осадков и отрицательной температуры устроить асфальтобетонную смесь по традиционной технологии не представляется возможным. До этого времени будет осуществляться мониторинг перекрывающего листа, переходных участков, в случае возникновения дефектов – они будут оперативно устраняться.