Пассажиропоток пермского аэропорта за год вырос на 13,5%

17:50 | 9.01.2019

В 2018 году услугами АО «Международный аэропорт «Пермь» воспользовалось 1,5 млн пассажиров. По словам представителей пермского аэропорта, данный показатель – это исторический рекорд воздушных ворот Прикамья. По итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта Перми составил 1,3 млн человек, таким образом, за год количество пассажиров увеличилось на 13,5%.



Как поясняют в министерстве транспорта Пермского края, рост пассажиропотока достигнут, в частности, за счет открытия новых направлений. В 2018 году их было открыто шесть: Тбилиси и Батуми (международные); Калининград, Минеральные Воды, Когалым и Нижний Новгород (внутренние). Кроме того, был открыт второй регулярный рейс в Санкт-Петербург, а также увеличена частота рейсов до Москвы.



Отметим, проектная пропускная способность терминала пермского аэропорта по прилету и вылету в час пик – 904 пассажира (1 самолетовылет каждые 15 минут).