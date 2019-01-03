В новогодние каникулы главный ледовый городок Перми посетили более 200 тысяч гостей

17:40 | 9.01.2019

Ледовый городок «Ветер с Востока» работал все дни каникул. 9 января городок закрыт на техническое обслуживание, с 13 декабря на его площадке начнется VI открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».



Ледовый городок «Ветер с Востока» начал работу вечером 30 декабря. Во время новогодних каникул и праздников на территории городка состоялись массовые мероприятия, первым из которых стало празднование Новогодней ночи. Событие объединило 35 тысяч гостей. С 3 по 8 января в ледовом городке проводились праздничные мероприятия, в эти дни работала резиденция Деда Мороза, а для детей были организованы дневные развлечения на интерактивных площадках. 5 и 6 января на сцене городка были представлены вечерние концертные программы с участием пермских артистов и театра огня «Игры пламени». 7 января в городке состоялось празднование Рождества, ярким событием которого стал показ свето-проекционного шоу «Рождественское чудо». В течение вечера шоу было показано шесть раз. В этот праздничный день городок посетили 40 тысяч гостей. Все дни каникул со 2 января по 7 января включительно посещаемость городка превышала 20 тысяч посетителей ежедневно.



За десять дней ледовый комплекс на эспланаде посетили 206 тысяч гостей.



Ледовый каток на эспланаде открылся 25 декабря и работал все дни, по 8 января включительно. За эти дни каток посетили 98,7 тысячи гостей. Каток работал в том числе и в Новогоднюю ночь: на лед в праздник вышли 19 тысяч горожан. Во время каникул пик посещаемости пришелся на 3, 5 и 7 января – в эти дни на площадке отдыхали 12 тысяч, 13 тысяч и 15 тысяч гостей соответственно.



В связи с высокой популярностью зимних развлечений в центре города работа ледового комплекса и катка на эспланаде была продлена до 23:30. По такому графику он работал до 8 января включительно. 9 января ледовый городок закрылся на техническое обслуживание и восстановление объектов, работы будут завершены в течение суток. С 10 января городок возвращается в прежний режим работы: с 12:00 до 22:00. Ледовый каток 9 января продолжит работу с 12:00.



С 13 января ледовый городок «Ветер с востока» станет площадкой для проведения международного события в области ледовой пластики: в рамках VI открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» в Пермь приедут мастера ледовой скульптуры из России, Китая, Малайзии и Сингапура. Им предстоит создать 11 ледовых скульптур, объединенных общей темой «Японские мотивы».