В Перми жильцам многоквартирного дома вернут более 180 тысяч за отопление и горячую воду

16:59 | 9.01.2019

Жителям многоквартирного дома № 76 по улице Генерала Черняховского в Перми произведен перерасчет (уменьшение) размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению в размере 182 664,81 рубля.



В Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края обратились жители этого дома по вопросу неправомерного начисления платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению за период с апреля 2017 года по июль 2018 года.



Инспекцией в отношении ресурсоснабжающей организации ООО «Пермская сетевая компания» ИНН 5904176536 проведена внеплановая документарная проверка соблюдения обязательных требований к определению размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению (компонент тепловой энергии, затраченной для нужд горячего водоснабжения).



По результатам проверки выявлены нарушения. ООО «Пермская сетевая компания» выдано предписание произвести изменение размера платы за коммунальную услугу по отоплению и горячему водоснабжению в соответствии с действующим законодательством.



Предписание инспекции ООО «Пермская сетевая компания» исполнило. Жителям многоквартирного дома произведен перерасчет (уменьшение) размера платы.