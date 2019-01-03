Пермский край признан лидером экспорта среди субъектов России

14:11 | 9.01.2019

АО «Российский экспортный центр» подвел итоги конкурса «Экспортер года-2017». Озвучены победители по каждой из шести номинаций. Пермский край признан лидером экспорта среди субъектов Российской Федерации. Регион участвовал в конкурсе впервые.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что сейчас экспорт Пермского края составляет 5 млрд долларов в год, при этом у Прикамья есть все шансы удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшие шесть лет. «Большую часть экспорта, порядка 75%, составляет несырьевой неэнергетический сектор. Это тот сегмент, в который мы можем привлечь инвесторов, их ресурсы, удвоив показатель экспорта к 2024 году – такова задача, поставленная президентом. Мы сейчас разделяем весь экспорт по позициям, больше 60% несырьевого неэнергетического экспорта — это удобрения и продукция органической и неорганической химии. И здесь рост будет зависеть в том числе от успешности реализации инвестиционных проектов в Березниках и Соликамске, от развития транспортной инфраструктуры», — подчеркивал глава региона.



Кроме того, губернатор обозначал, что Пермский край активно развивает экспортное направление. В 2019 году региональный минэкономразвития запускает первый в России региональный экспортный акселератор. Это комплексная практикоориентированная образовательно-консалтинговая программа, которая позволит компаниям, ориентированным на экспорт, пройти все стадии этого процесса с профессиональными наставниками. Планируется, что в течение первого года через него пройдут 30 компаний.



Также в 2017 году начался экспорт новых для региона услуг – образования. Всего в Прикамье обучаются 2500 иностранных студентов, большая часть из них обучается в медуниверситете. Для поддержания этого вида экспорта регион намерен оказывать поддержку, например, в строительстве нового кампуса.



Конкурс «Экспортер года» – ежегодное мероприятие, проводимое в целях стимулирования экспортной деятельности, посредством поощрения наиболее успешных компаний и субъектов Российской Федерации, работающих в сфере развития несырьевого экспорта.



Конкурс организован Минпромторгом России совместно с АО «Российский экспортный центр» и Минсельхозом России и проводится по следующим номинациям:



1. Экспортер года 2017,



2. Динамично развивающийся экспортер,



3. Динамично развивающийся экспортер среди МСП,



4. Лидер экспорта среди субъектов Российской Федерации,



5. Лидер по финансированию экспорта,



6. Экспортер года среди АПК.



Участник конкурса может стать победителем только в одной номинации. Со списком победителей в каждой из номинаций можно ознакомиться по ссылке: presscentr.rbc.ru/eksportergoda.