Пермь: новости дня
13:39 | 9.01.2019
В этом году Дягилевский фестиваль готовится принять более 14 тысяч гостей
Одно из важнейших культурных событий России пройдет в Перми с 20 по 30 мая при поддержке правительства Пермского края. В программе фестиваля – мировые премьеры, симфонические и камерные концерты, выставки и перформансы. Так, зрители увидят концертную версию оперы Моцарта «Идоменей» и выступление ансамбля современной музыки Klangforum Wien, а закроется фестиваль (впервые нарушив традицию исполнять одну из симфоний Малера) «Немецким реквиемом» Иоганнеса Брамса.
Ожидается, что в 2019 году фестиваль примет более 14 тысяч зрителей основной программы. Она традиционно будет дополнена образовательной составляющей и работой Фестивального клуба.
Председатель оргкомитета Дягилевского фестиваля, заместитель председателя правительства Пермского края Антон Клепиков отметил, что с каждым годом фестиваль становится ярче и масштабнее: «Закономерно, что задачи, которые ставятся перед организаторами, тоже усложняются. Это вовлечение в орбиту фестиваля новых зрителей, организация новых культурных пространств в городе, увеличение туристического потока из других регионов, а также обеспечение доступа к фестивалю большего числа пермяков. Для каждой из этих задач есть свои механизмы решения, благодаря которым можно добиться максимального результата».
Одним из главных событий грядущего фестиваля станет исполнение произведений эстонского композитора Арво Пярта оркестром и хором musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
По словам художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, окончательная программа Дягилевского фестиваля еще формируется. «Надеюсь, программа будет достойней предыдущего года. Дело в том, что каждый год планка организации фестиваля поднималась, и держаться на этом уровне очень сложно. Мы сейчас работаем, чтобы это стало возможным. Есть много идей, и главное, что есть пространство завода им. Шпагина. Большая удача, что в центре города, в самой старинной его части, есть такое место, где мы можем создавать культурный кластер – творческую лабораторию, где стирается граница между зрителем и исполнителем, где люди могут почувствовать свободу и искусство может стать частью повседневной жизни. И тогда новые поколения узнают Пермь с другой стороны: не как закрытый город, а как открытый», - отметил Теодор Курентзис. Он добавил, что в качестве штаб-квартиры Дягилевского фестиваля завод им. Шпагина станет центром возникновения новых культурных и эстетических ценностей.
Предполагается, что программа Дягилевского фестиваля 2019 года будет презентована в конце февраля.
© «Вечерние Ведомости»
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