Пермяков приглашают на лыжный ультрамарафон

12:53 | 9.01.2019

Четырехчасовой лыжный ультрамарафон «Iron Skier – IMS 2019» 20 января состоится впервые в России. Место проведения – лыжная база «Прикамье».



Состязание предполагает индивидуальный и командный зачет. 55-километровый ультрамарафон «Iron Skier – IMS 2019» – испытание для настоящих атлетов. В команде может быть от двух до четырех участников. Каждый финишировавший получит уникальную медаль, а победители в абсолютных категориях индивидуальных гонок и занявшие первые три места в командных гонках – кубки и ценные подарки.



Регистрация на russiarunning.com/event/ULTRAMATHON уже идет.