Ледовый городок на пермской эспланаде закрыт на техобслуживание

12:42 | 9.01.2019

9 января в ледовом городке ведется техническое обслуживание и восстановление объектов.



Планируется, что на профилактику уйдет один день. 10 января в 12.00 ледовый городок возобновит работу. Напомним, по завершении зимних каникул режим работы городка – с 12.00 до 22.00.