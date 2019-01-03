К концу недели в Перми сильно потеплеет

12:34 | 9.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -10 градусов, пасмурно. Сегодня, 9 января, днем в Перми ожидается около -9°С, возможен снег, ночью – около -11°С.



Завтра будет -11°С, такую же температуру покажет столбик термометра в пятницу, 11 января; ночью похолодает до -15°С. В субботу начнет теплеть – -8°С. В воскресенье возможно кратковременное потепление до -1°С.