В Перми устраняют аварию на сетях водоснабжения

14:20 | 8.01.2019

8 января поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в микрорайоне Гайва из-за утечки на насосной станции по адресу: улица Кабельщиков, 21а.



Сотрудники ООО «Новогор-Прикамье» ведут работы по восстановлению поврежденной сети. Сейчас без холодного водоснабжения остаются около 43 тысяч жителей. Как сообщили в компании, подвоз воды осуществляют три цистерны по запросу ТСЖ и управляющих компаний микрорайона. Место нахождения автоцистерны можно уточнить по телефону 2100-680.



Телефон ЕДДС г. Перми 8(342) 246-04-10, экстренные службы 112.