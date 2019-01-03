В Рождество в ледовом городке на пермской эспланаде собрались 30 тысяч гостей

14:16 | 8.01.2019

Ледовый городок «Ветер с востока» стал главной площадкой рождественских гуляний в Перми. В праздничный вечер на здании Театра-Театра впервые была представлена видеоинсталляция, созданная с помощью технологии 3d-mapping.



7 января в ледовом городе «Ветер с востока» состоялись большие рождественские гуляния, которые начались в 13:00 и завершились в 22:00. Во время дневной программы в городке работали интерактивные площадки с русскими забавами, а в 16:00 началась развлекательная концертная программа. На сцене городка выступили пермские артисты: ансамбли «Воскресение», «Антарес» и «Груша», «Ярмарка», Александр и Ксения Тыщик, группы «Форте» и Happy, театр огня «Игры пламени», уличный театр «Снежики», ВИА «Ба-ба-ту», а также трио «Русь».



В 18:00 на здании Театра-Театра состоялся первый показ свето-проекционного шоу «Рождественское чудо», которое было создано с помощью технологии видеомэппинга. На пять минут здание театра превратилось в объемную 3d-инсталляцию, сопровождаемую специально созданной для шоу музыкой в стиле неоклассицизма, а также световыми и видеоэффектами. Для жителей и гостей Перми стоялось шесть показов шоу в течение вечера: в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:30 и 21:50. Такая технология была представлена в Перми впервые.



В течение праздничного дня главный ледовый городок Перми посетили 30 тысяч гостей.