Утверждены девять субсидируемых авиамаршрутов из Перми

14:06 | 8.01.2019

Правительство РФ утвердило список маршрутов на 2019 год, субсидируемых Росавиацией. В списке 197 маршрутов по всей России, девять из них - из столицы Прикамья.



Как и в 2018 году, субсидии будут направлены на авиаперевозки в Самару, Казань, Нижневартовск, Ноябрьск, Салехард и Новый Уренгой (АО «ЮВТ АЭРО)», Нижний Новгород (авиакомпания «Азимут»), Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Сургут (ПАО «Ютэйр»). Некоторые из направлений получат финансовую поддержку и из бюджетов Прикамья и региона, куда выполняется перелет.



Отметим, пассажиропоток Пермского аэропорта по итогам прошлого года достиг исторического максимума – 1,5 млн человек. Рост пассажиропотока, по информации министерства транспорта Пермского края, связывают в том числе с увеличением числа авиационных направлений.