Представительница Прикамья выступила в полуфинале вокального конкурса «Новая звезда»

17:58 | 6.01.2019

Представительница Пермского края на всероссийском конкурсе «Новая звезда-2019» Александра Панова выступила в полуфинале конкурса. В этом году победителей будет два: их выберут жюри и зрители. Поддержать нашу землячку можно, проголосовав за нее на официальном сайте проекта m.tvzvezda.ru/schedule/programs/content/201811201748-oxqe.htm/201812291522-a8t1.htm.



Как отметила в своем Instagram Александра, зрительское голосование уже стартовало и продлится до полуночи 12 января.



«В этом конкурсе каждый участник представляет один регион России, и я представляю Пермский край. Мне посчастливилось исполнить две песни, каждая из которых наполнена эмоциями. Очень надеюсь, что мне удалось поделиться этими эмоциями с вами, и вы почувствовали мою любовь к музыке и тому, что я делаю. Благодарю вас за поддержку и теплые слова - они вдохновляют!» — рассказала Александра Панова.



Напомним, по итогам конкурса «Новая звезда-2018» пермячка Анна Сатонина вошла в десятку финалистов.