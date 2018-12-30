5 января в «Хохловке» пройдет новогодняя елка

14:42 | 4.01.2019

5 января в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдет новогодний праздник. Всех посетителей ждет веселая дискотека, призы и подарки, шоу-программа и фотосессия со сказочными персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой и главным символом наступившего года Хрюшкой-веселушкой.



Можно будет покататься на лошадях, со снежной горки, погулять по снежным хохловским просторам, а после – выпить чай с чабрецом в уютной теплой чайной. Не стоит забывать, что «Хохловка» – это архитектурно-этнографический музей, а потому у гостей праздника будет прекрасная возможность увидеть уникальные памятники зодчества конца XVII – первой половины XX вв. На территории музея находятся деревянные здания и сооружения, привезенные из различных уголков Пермского края. Во многих памятниках размещены выставочные комплексы, посвященные быту народов Прикамья.



Праздник начнется в 13:00 и затем повторится в 15:00. Подробности на сайте museumperm.ru и по тел: (342) 274-77-37.