Пермь: новости дня
14:42 | 4.01.2019
5 января в «Хохловке» пройдет новогодняя елка
Можно будет покататься на лошадях, со снежной горки, погулять по снежным хохловским просторам, а после – выпить чай с чабрецом в уютной теплой чайной. Не стоит забывать, что «Хохловка» – это архитектурно-этнографический музей, а потому у гостей праздника будет прекрасная возможность увидеть уникальные памятники зодчества конца XVII – первой половины XX вв. На территории музея находятся деревянные здания и сооружения, привезенные из различных уголков Пермского края. Во многих памятниках размещены выставочные комплексы, посвященные быту народов Прикамья.
Праздник начнется в 13:00 и затем повторится в 15:00. Подробности на сайте museumperm.ru и по тел: (342) 274-77-37.
© «Вечерние Ведомости»
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