На время новогодних каникул ледовый городок на пермской эспланаде будет работать до 23:30

17:21 | 3.01.2019

С 3 по 8 января продлена работа комплекса зимних развлечений на эспланаде.



На время новогодних каникул - с 3 по 8 января включительно - ледовый городок на эспланаде будет работать до 23:30. Продлит свою работу и ледовый каток у монумента «Героям фронта и тыла».



С 3 января в ледовом городке начала работу резиденция Деда Мороза, которая открыта с 13:00 до 16:00. 3 января на территории эспланады проходит большой зимний фестиваль «Пермь активная», во время которого состоятся тематические забеги, конкурсы на поедание зимних блюд, пройдут снежные бои и будет выбрана самая красивая Снегурочка. Также с 4 января с 14:00 до 17:00 работают зимние забавы и интерактивные развлечения для детей. 7 января гостей ледового комплекса ждет большая рождественская программа, которая завершится показом проекционного шоу «Рождественское чудо» на здании Театра-Театра.



Ледовый городок «Ветер с востока» работает ежедневно в режиме выходного дня - с 10:00. Актуальный режим работы, новости проекта, афишу и полную карту Новогоднего маршрута можно найти на официальном сайте проекта ледовыйгородок.рф. Официальный хэштег проекта - #ветерсвостока.