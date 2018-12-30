В Перми будет несколько теплых снежных дней

14:56 | 3.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -4 градуса, снег. Сегодня, 3 января, вечером в Перми будет около -6°C, ночью – -8°C.



Снег пойдет и завтра, столбик термометра покажет -7°C, ночью – до -10°C. В субботу, 5 января, днем погода будет такой же, ночью – около -8°C. В воскресенье днем будет около -6°C, слабый снег, ночью – до -13°C. В понедельник, 7 января, по предварительным прогнозам, снег прекратится, днем будет около -11°C, ночью – до -17°C. Последующие дни ожидаются еще немного более холодными.