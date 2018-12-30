Киноцентр «Премьер» приглашает на Рождественскую неделю

14:43 | 3.01.2019

С 7 по 13 января в киноцентре «Премьер» пройдет традиционная Рождественская неделя православного кино «Свет Христова Рождества». Начало всех показов в 16.00. Вход свободный.



Встречи организуют библиотека Духовного возрождения МБУК «ОМБ» Перми и КГАУК «Пермкино», партнером также является региональное отделение Всероссийской общественной организации «Ревнители просвещения». Цель программы – способствовать популяризации духовно-нравственных ценностей.



Во время встреч зрители смогут увидеть мультфильмы о светлом празднике «Рождество Христово» (режиссер Александр Дзюбин), о чудесах в Рождественский сочельник «Удивительный ужин в сочельник» (режиссер Ирина Кодюкова), о чудотворной иконе Смоленской Божией Матери «Побег» (режиссеры Анастасия Панасовская, Наталья Федченко).



Кроме того, будут представлены и документальные фильмы: о великой святыне христианского мира – Дарах волхвов, хранящихся в монастыре св. Павла на Афоне «Дары волхвов. Путь в Россию» (режиссер Георгий Ананов), о враче, художнике и священнике Луке Крымском «Излечить страх» (режиссер Александр Пархоменко), о судьбах юнкеров и кадетов после Октябрьской революции «Последние рыцари империи» (режиссер Алексей Денисов).



Среди игровых фильмов, которые покажут в Рождественскую неделю православного кино, будет картина о жизни благотворителя, мецената, в будущем насельника Святой горы Афон Иннокентия Сибирякова «Помогите мне… Я страшно богат» (режиссер Александр Карпов), рождественский фильм «Мой парень - ангел» (режиссер Вера Сторожева) и фильм о том, как за три дня человек может полностью переоценить и переосмыслить свою жизнь «Дирижер» (режиссер Павел Лунгин).



В обсуждении фильмов примут участие настоятель храма свщмч. Пантелеймона иерей Ярополк Призюк, диакон храма Державной иконы Божией Матери, преподаватель Пермской духовной семинарии Диакон Геннадий Вихарев, заведующий кафедрой социально-гуманитарных, естественнонаучных дисциплин Пермской духовной семинарии, кандидат философских наук Анатолий Жохов, член ПО ВОО «Ревнители просвещения» Нелли Смирнова, кинорежиссер, президент МКФ «Флаэртиана» Павел Печенкин, руководитель библиотеки Духовного возрождения, заслуженный работник культуры РФ Любовь Маркова.



Участники встреч смогут посмотреть литературу по теме из фондов библиотеки Духовного возрождения (ул. Мира, 84).