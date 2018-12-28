Пермские подразделения по вопросам миграции выйдут на работу в каникулы

22:15 | 2.01.2019

3 и 7 января все подразделения по вопросам миграции в Пермском крае будут вести прием граждан. Отделы будут открыты с 09.00 до 14.00.

В эти дни предоставляются услуги, связанные с оформлением загранпаспортов, постановкой на миграционный учет, а также прием заявлений на визы и приглашения и оформление разрешений на временное проживание и видов на жительство. Плюс консультации по вопросам гражданства.