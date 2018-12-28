Места массового отдыха в Перми находятся под контролем оперативных служб

22:14 | 2.01.2019

По данным департамента общественной безопасности администрации Перми, празднование Нового года в Перми прошло спокойно. При том, что городские мероприятия посетили более 40 тысяч человек, грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано.

В праздник на эспланаде дежурили все экстренные службы, сотрудники полиции и ЧОПов. «На дом» служба спасения выезжала 5 раз – по бытовым вызовам. Происшествий, связанных с использованием пиротехники, не отмечено.

До конца каникул полиция будет держать места отдыха под постоянным контролем, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.