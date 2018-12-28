В новогодние каникулы «Премьер» приглашает пермяков посмотреть любимые фильмы

16:26 | 30.12.2018

На время январских выходных киноцентр «Премьер» подготовил специальную программу. В прокате еще раз пройдут любимые фильмы зрителей. Семь картин – программа «Перемотка А1» от дистрибьютора независимого кино в России A-One Films и два специальных показа – отреставрированная копия оскароносного мультфильма «Унесенные призраками» и одного из лидеров проката 2018 года – фильма «Богемская рапсодия».



«Перемотка А1» параллельно будет проходить в 10 российских городах с 2 по 8 января, списков фильмов составлен по голосованию зрителей в соцсетях компании-дистрибьютора. За 10 лет A-One выпустила более 80 фильмов в российский прокат. В этом году компания решилась на небольшой эксперимент – показать несколько любимых зрителями фильмов на большом экране.



«В Перми мы покажем два фильма Паоло Соррентино – оскароносную «Великую Красоту» и «Молодость» (самый популярный фильм известного режиссера), три французские картины – каждая из которых впервые была показана на Каннском кинофестивале: «Мой Король» - пронзительная история любви в исполнении Венсана Касселя и Эммануэль Берко (приз за лучшую женскую роль Канн), «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана – блистательная семейная драма с целой плеядой известных французских актеров – Гаспар Ульель, Леа Сейду, Венсан Кассель, Марийон Котийяр (Гран-при Канн) и фильм «Друзья» – режиссерский дебют известного французского актера Луи Гарреля. Также в программу вошла документальная картина «Город Кошек» о хвостатых жителях Стамбула и последний фильм Джима Джармуша «Патерсон» (с Адамом Драйвером и Голшифте Фарахани в главных ролях). На наш взгляд, программа получилась разнообразной и очень зрительской», – сказали в компании A-One.



Кроме того, с 2 по 9 января в «Премьере» зрители увидят лучший анимационный фильм по версии «Оскара», Берлинского кинофестиваля и миллионов зрителей, сделавших прокат этой картины самым кассовым в истории анимации – «Унесенные призраками» и картину «Богемская рапсодия» о группе Queen и ее вокалисте Фредди Меркьюри.