С 1 января билеты в электричках подорожают на 3,5%

16:19 | 30.12.2018

Пермская пригородная компания сообщает об изменении тарифов с 1 января 2019 года.



С 1 января будут проиндексированы тарифы на проезд на пригородных поездах в Пермском крае. Индексация проводится ежегодно региональными регулирующими органами с учетом инфляционных процессов.



Индексация тарифов не коснется стоимости проезда по тарифу «Агломерация-Пермь». Стоимость билетов в черте Перми по полному тарифу составит 20 рублей.



Кроме этого продолжает действовать скидка на билеты в направлении «туда-обратно» в размере 5%.



Ознакомиться с базовыми тарифами можно на сайте Пермской пригородной компании: ppk59.ru/news/498-vsego-na-3.5-povysyatsya-ceny-na-bilety-v-elektrichkah.



Стоимость билетов на популярных направлениях: Пермь-2 – Верещагино – 215 рублей; Пермь-2 – Кунгур – 186 рублей; Пермь-2 – Чусовская – 233 рубля.