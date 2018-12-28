В Перми пройдет благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро»

16:03 | 30.12.2018

С 3 по 5 января 2019 года в Перми пройдет новогодний благотворительный арт-фестиваль «Всякое добро», все вырученные средства от которого будут перечислены на нужды подопечных фонда «Дедморозим». В фестивале примут участие пермские музыканты, пройдет арт-аукцион работ современных художников.



Площадкой трехдневного фестиваля станет Частная филармония «Триумф». 3 января детским концертом классической музыки «Больше жизни» его откроют артисты оркестра MusicAeterna и Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл, Ирина Марцинкевич, Артем Наумов, Евгений Морозов, Сергей Басюл, Табигат Амренов и Даниил Мякишев. Прозвучат произведения Дебюсси, Равеля, Баха, Шуберта, Сарасате и других композиторов.



Приглашенными гостями детского дневного концерта станут подопечные детской паллиативной службы и проекта «Больше жизни» фонда «Дедморозим» — неизлечимо больные дети, многие из которых впервые побывают на концерте живой музыки. Вместе с ними прикоснуться к прекрасному смогут и другие юные пермяки вместе со своими родителями. Начало концерта в 15:00. Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах (perm.kassy.ru/event/2-43784/hall), количество мест ограничено. Возрастная категория концерта 6+.



Вечером 4 января эстафету «Всякого добра» примут лучшие представители пермской электронной сцены и инди-рока: «Я растение», Radiovanya, Half Moon Glass, Aira, Gnoomes и Vosmoy.



5 января закрывать фестиваль будут артисты, играющие рок-н-ролл, регги и блюз: «Дорога через лес», «Почти Володя», Babakaband, «Туман», ВИА «Грибники», «Смирный и друзья».



Благотворительный взнос за каждый из трех концертов составляет 500 рублей. На концерты 4 и 5 января можно приобрести «вездеход» за 800 рублей. Билеты доступны в Городских зрелищных кассах (perm.kassy.ru/event/2-43784/hall) и на сайте triumphmusic.ru.



Помимо музыкальной программы «Всякое добро» включает интернет-аукцион произведений искусства пермских художников Михаила Павлюкевича, Вадима Михайлова, Александра Юнусова, Ольги Молчановой-Пермяковой и Алексея Илькаева. «Важно, что в благотворительной акции принимают участие художники, чьи произведения уже сегодня являются частью музейных коллекций, — говорит куратор арт-программы «Всякого добра», кандидат искусствоведения, руководитель магистратуры «Искусства и гуманитарные науки» ПГНИУ Анна Суворова. — Благодаря неравнодушию художников мы представим на аукционе знаковые произведения живописи, графики и актуального искусства».



Все средства от проведения арт-аукциона «Всякое добро» также поступят в фонд «Дедморозим».