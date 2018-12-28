Глава Перми поздравил горожан с Новым годом

15:54 | 30.12.2018

Дорогие пермяки!



Новый год – это всегда волнующий и радостный праздник. В предновогодние дни мы вспоминаем о достижениях и заботах минувшего года, готовимся к празднику в кругу семьи и самых близких друзей, строим планы на будущее.

В уходящем году наш город широко отметил 295 лет со дня образования, стартовал обратный отсчет до трехсотлетия Перми. Продолжилось воплощение в жизнь ключевых проектов, направленных на качественное преобразование городской среды.

Третий год подряд мы ремонтируем по миллиону квадратных метров дорог. Обновляются знаковые места Перми – набережная Камы и городская эспланада, отремонтировано 15 скверов и более 90 дворов по всему городу, строятся новые школы, детские сады и бассейны, проводятся культурные и спортивные мероприятия всероссийского и международного масштаба.

Эти успехи – результат усилий всего городского сообщества, каждого жителя, внесшего вклад в развитие малой родины своей энергией и добрыми делами. От всей души благодарю вас за добросовестный труд, оптимизм и активность.

Впереди у нас – большие задачи. Это и завершение реализуемых сейчас масштабных проектов, и новые планы – восстановление облика исторических улиц, существенные обновления в сфере общественного транспорта. Получат дальнейшее развитие и действующие программы, в том числе по ремонту школ и дворцов культуры, благоустройству дворов и мест отдыха горожан, строительству спортивных сооружений. Уверен, в наступающем году мы продолжим последовательно менять наш город к лучшему, воплощая любовь к родному городу в добрых начинаниях.

От всей души поздравляю вас с Новым годом! Искренне желаю, чтобы 2019 год стал для вас временем оправдавшихся надежд. Счастья, здоровья, добра и мира! Пусть в каждом доме царят радость и процветание.



Глава города Перми Д.И. Самойлов