Пермская таможня сообщает о графике работы в праздничные дни

16:08 | 29.12.2018

Пермская таможня для удобства заинтересованных лиц организовала работу подчиненных таможенных постов в праздничные и выходные дни в целях синхронизации с Центром электронного декларирования Приволжской электронной таможни при совершении таможенных операций, связанных с подачей таможенных деклараций в Центр электронного декларирования.



Пальниковский, Березниковский таможенные посты Пермской таможни все праздничные и выходные дни будут работать с 10.00 до 22.00 пермского времени.



Удмуртский таможенный пост Пермской таможни все праздничные и выходные дни будет работать с 09.00 до 21.00 ижевского времени.



Таможенный пост Аэропорт Пермь Пермской таможни работает круглосуточно.