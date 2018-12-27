Главный федеральный инспектор и зампред правительства Прикамья проверили обеспечение мерами социальной поддержки 99-летнего Героя Советского Союза

14:07 | 29.12.2018

Накануне новогодних праздников главный федеральный инспектор Сергей Половников и заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина посетили Героя Советского Союза Василия Астафьева. 99-летний Василий Михайлович Астафьев – единственный на сегодня проживающий в Пермском крае ветеран-фронтовик, кому звание Героя Советского Союза присвоено во время Великой Отечественной войны.



6 декабря в Перми состоялись окружные праздничные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Наш земляк Василий Астафьев по состоянию здоровья не смог лично участвовать в торжествах.



По поручению полномочного представителя президента Игоря Комарова 99-летнему фронтовику в ходе визита ГФИ и зампреда краевого правительства были переданы памятные подарки – среди них реплика знаменитого «черного ножа», которым был экипирован каждый боец Уральского добровольческого танкового корпуса.



Василий Михайлович Астафьев тепло встретил гостей. По поводу своего самочувствия Герой пошутил: «Саперы приходят на поле боя первыми, а покидают его последними». Василий Астафьев был призван в ряды Красной Армии в 1939 году. Участник советско-финской войны. С 1941 года воевал на Юго-Западном, Степном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. В двадцать с небольшим лет уже командовал саперным взводом, ротой, батальоном стрелковой дивизии. Участвовал в боях под Москвой и Сталинградом, в Орловско-Курской, Яссо-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской операциях.



Заместитель командира 104-го гвардейского отдельного саперного батальона (89-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии капитан Василий Астафьев особо отличился при форсировании реки Днепр 1-6 октября 1943 года (южнее города Кременчуг Полтавской области Украины). Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1443) присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года.



По результатам визита Сергей Половников и Татьяна Абдуллина взяли на контроль обеспечение мерами социальной поддержки Василия Михайловича Астафьева.