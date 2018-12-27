Пермякам напоминают о правилах использования пиротехники

13:02 | 29.12.2018

Неправильное использование пиротехники может привести к травмам или стать причиной пожаров.



Специалисты городского департамента общественной безопасности напоминают, что в жилом помещении запрещается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, также нельзя украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой.



Важно помнить, что продажа пиротехнических изделий в России разрешена лицам старше 15 лет. Использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности.



Правила безопасности:



- нужно быть внимательными и не позволять несовершеннолетним самостоятельно поджигать снаряд или находиться в непосредственной близости от него во время его запуска;

- необходимо хранить фейерверки и салюты в недоступном для детей и домашних животных месте, нельзя хранить пиротехнические изделия в карманах;

- если ракета не запустилась, не стоит проверять причину этого слишком рано. Выждите десять минут, после чего аккуратно залейте несработавший снаряд водой и утилизируйте его вместе с остальным мусором. Не поджигайте прогоревший фитиль повторно;

- если в комнату залетела чужая ракета, не стоит ее ловить или тушить до полного прогорания.



Безопасность в Новый год напрямую зависит от правильного обращения с развлекательной пиротехникой. В случае пожара или появления дыма, нужно немедленно позвонить по телефону «101», указав точный адрес. До прибытия пожарных служб нужно принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению имеющимися средствами.