Председатель Законодательного собрания поздравляет жителей Пермского края с Новым годом и Рождеством

12:53 | 29.12.2018

Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и станет успешным для реализации ваших планов, временем творческого поиска и безусловных перемен к лучшему. Пусть сбудутся самые заветные желания, надежды и мечты!

От всей души желаю вам и вашим близким благополучия, мира и спокойствия, крепкого здоровья и счастья!



Председатель Законодательного собрания В.А. Сухих