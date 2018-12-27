Пермь: новости дня
12:50 | 29.12.2018
Пермяков и гостей города приглашают на открытие проекта «Зима на набережной»
«Заглянуть за кулисы любимых театров» можно будет с 30 декабря. С этого дня набережная Камы превратится в масштабную театральную площадку под открытым небом. Здесь развернется видеоэкспозиция, посвященная Году театров в России, дополненная интерактивными технологическими решениями.
В первый праздничный вечер и на ближайшие две недели свои двери распахнет «Театр новогодний». Под музыку из балета «Щелкунчик» посетители вспомнят историю Пермского театра оперы и балеты им. Чайковского, услышат рассказы о современных рождественских постановках, увидят фотографии и отрывки из известного спектакля. Окунуться в новогоднюю атмосферу пермских театров гостям набережной поможет пермский актер Александр Смирнов, он исполнит роль виртуального экскурсовода.
По словам организаторов, каждая прогулка по набережной станет для посетителей увлекательным путешествием, во время которого пермяки и гости города услышат звуки симфонического оркестра перед спектаклем, театральный звонок и аплодисменты зрителей.
Премьерные сеансы состоятся в этот день в 19:15, 20:00 и 21:00. В рамках торжественного открытия самые маленькие зрители смогут побывать на спектакле театра теней и попробовать себя в роли актеров необычной черно-белой постановки. В 20:00 в кафе на набережной пройдет концерт артиста пермского Театра-Театра Альберта Макарова.
Экспозиция «Театр новогодний» будет транслироваться до 13 января ежедневно, начиная у лестничного спуска на Соборной площади, в 19:00, 20:00 и 21:00.
© «Вечерние Ведомости»
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