Губернатор поздравляет жителей Прикамья с Новым годом и Рождеством

12:46 | 29.12.2018

Дорогие друзья!



Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год – самый волшебный и самый семейный праздник. Дети с нетерпением ждут елку, подарков, каникул. Для взрослых – это возможность на время забыть о работе, заботах и провести время с родными и друзьями.

Друзья, от всей души желаю, чтобы следующий год оправдал ваши ожидания. И так обязательно будет. Ведь все получается и сбывается, когда мы хотим сделать счастливыми тех, кого любим и кем дорожим.

Я желаю вам успехов и счастья в новом году, ведь тогда и наш край будет успешным и счастливым! Пусть уютными и гостеприимными будут ваши дома, пусть в них звучит детский смех, пусть ваши родители будут здоровы!

Верю, что много доброго, интересного и созидательного ждет нас в 2019 году!

С Новым годом, земляки, с новым счастьем!

Губернатор Пермского края

М.Г. Решетников