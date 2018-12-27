Короткое похолодание в Перми сменится потеплением

12:40 | 29.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -10 градусов, пасмурно. Сегодня, 29 декабря, в Перми будет около -11°C, возможен снег, ночью – до -19°C.



Завтра ожидается около -16°C, облачно с прояснениями, ночью – около -18°C. В понедельник, 31 декабря, будет -12°C, возможен снег. В новогоднюю ночь столбик термометра покажет -12°C, а 1 января ожидается около -11°C. Затем немного потеплеет, и, по предварительным прогнозам, до конца следующей недели будет около -6°C, а по ночам – 7-8°C.