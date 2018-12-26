Пермский край вошел в «Золотую двадцатку» Национального туристического рейтинга – 2018

17:38 | 28.12.2018

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» провели четвертое ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.



По результатам исследования Пермский край занял 14-е место. Ниже в рейтинге расположились Челябинская область (15-е место), Ростовская область (16-е место), Самарская область (20-е место).



В мае председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым утверждена новая концепция «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы с прогнозным объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в размере около 70 млрд рублей. При этом на каждый рубль бюджетных средств необходимо привлечь не менее 2,2 рубля внебюджетных инвестиций. Как указано в концепции, конечным результатом программы будет являться рост совокупного туристского потока по России до уровня 93 млн человек (рост в 28 %), что позволит достичь запланированного увеличения вклада туризма в валовой внутренний продукт РФ более чем на 70 % к концу 2025 года.



По аналогии с федеральным правительством в регионах, где туризм относился к социальной сфере, началась его передача из культуры в ведение экономических блоков. Так, в Пермском крае создан отдельный орган власти, целью которого является развитие туризма и молодежной политики, – Агентство по туризму и молодежной политике. В этом году в регионе стартовал проект по стимулированию внутреннего туризма в Пермском крае «Не сиди дома» и появилось одноименное мобильное приложение.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что задача развития внутреннего туризма в крае – одна из приоритетных. «Задачу на краевом уровне вижу в увеличении туристического потока: через новые туристические бренды, туристические маршруты, через государственный заказ. Задача муниципалитетов здесь – создавать комфортные условия для посещения туристов. Чтобы элементарно убирался мусор, работали гостиницы и общепит, были навесы от дождя. Чтобы люди, приехав в Чердынь, Кунгур или Суксун, захотели вернуться вновь – с друзьями, семьями», – отметил Максим Решетников.



На развитие туристической инфраструктуры в муниципалитетах края планируется направить 23 млн рублей, дополнительно будут привлечены 2,3 млн рублей из муниципальных бюджетов. В частности, на строительство визит-центров и обустройство туристических маршрутов парка «Пермский» планируется выделить 10,3 млн рублей, на продвижение приоритетных туристических продуктов – 25,4 млн рублей. Ожидается, что объем туристического потока в 2021 году составит 775 тысяч человек и увеличится по отношению к 2016 году на 17 %. Туристическая инфраструктура в 2021 году увеличится на 33 % по отношению к 2016 году.